23-24 серпня в Брюсселі відзначать День незалежності України

23-24 серпня в столиці ЄС Брюсселі відбудуться заходи, присвячені до Дня незалежності України.

Про це сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН сказав президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

Він зазначив, що в цьому році, як і в минулому всесвітньо відомий “Manneken Pis” (Пі сяючий хлопчик) буде одягнутий в український костюм. Ця церемонія проходитиме 24 серпня. За його словами, в цей час співатимуться українські пісні, відбудуться народні гуляння, дружнє фотографування, розповсюдження поліграфії та сувенірної продукції.

Він зазначив, що всі заходи будуть пов’язуватися з вітанням приходу “Євро-2012” в Україну. О.ТОЛКАЧОВ висловив сподівання, що проведення акції в цьому році сприятиме впізнаваності України у зв’язку з проведенням “Євро-2012”.

Він також повідомив, що святкування в Брюсселі триватиме два дні. Зокрема, 23 серпня о 19 годині розпочнеться велика святкова вечірка , в якій візмуть участь більше 250 українців з усієї Бельгії та сусідніх держав.

Засновник Спільноти футбольних уболівальників “За! Красивий футбол” Вадим СКРИПНИК зазначив, що необхідно формування для України позитивного іміджу, зокрема, і з боку громадськості. Він зазначив, що за спиною “Пісяючого хлопчика”, одягнутого в український костюм, буде висіти заклик “Welcome EURO-2012!”, який вишито на українському прапорі.

Голова всеукраїнської молодіжної громадської організації “Ліга молоді України “Молода сила” Зіновій ЧЕРПИЦЬКИЙ та заступник голови цієї організації Андрій МЯНОВСЬКИЙ зазначили, що вони планують провести молодіжне опитування українців у Брюсселі та киян відносно їх ставлення до “Євро-2012”.