Львів готовий приймати матчі національної збірної України

Усі підготовчі роботи до футбольних матчів за участю національної збірної України у Львові завершені, місто готове зустрічати кращі футбольні команди.

Про це сьогодні повідомив директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Олексій ПОБУРКО, передає офіційний портал Львівської міськради.

Зокрема, з метою організації футбольних матчів у відповідності до вимог ФІФА та УЄФА, Львівська міська рада спільно з Львівською облдержадміністрацією створили організаційний комітет, який очолює т.в.о. голови Львівської ОДА Микола КМІТЬ, а його заступником є міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Організатори повідомляють, що під час футбольного поєдинку буде забезпечена охорона правопорядку на трибунах. Також у межах стадіону стоятимуть 4 машини швидкої медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Федерація Футболу України надала Львову право організувати та провести два футбольні матчі за участю національної збірної: 20 серпня збірна України зустрінеться у товариському матчі зі збірною Польщі, а 6 вересня відбудеться відбірковий поєдинок до Чемпіонату Світу 2010 року в ПАР між національними збірними України та Білорусії.