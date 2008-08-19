Львів’яни проти стадіону до «Євро-2012» за рахунок міста

Сьогодні Громадський форум Львова оприлюднив результати опитування громадської думки щодо того, чи підтримують львів’яни будівництво стадіону у Львові до "Євро-2012" за кошти міського бюджету.

Опитування проводилося вчора з 10.30 до 15.00 на п’яти дільницях у два етапи за допомогою спеціальних запатентованих електронних табло. Усього опитано 3 090 респондентів, повідомляє «Західна інформаційна корпорація» (ZIK).

За словами координатор ГФЛ Олега МАЦЕХА, під час першого етапу опитування респонденти відповідали на запитання «Чи підтримуєте ви будівництво стадіону до «Євро-2012» у Львові за кошти міського бюджету?». 58% опитаних підтримали таке будівництво, 37% – проти, а не знали, як відповісти, – 5%. Опитування тривало близько двох годин, опитано 1 545 людей.

Абсолютно протилежними стали результати другого етапу опитування, на яке відповіли теж 1 545 респондентів. Коли волонтери, що проводили опитування, дали жителям роз’яснення до питання, а саме «Чи підтримуєте Ви будівництво ще одного стадіону у Львові для двох ігор «Євро-2012» за кошти міського бюджету взамін будівництва та ремонту дитячих садочків, шкіл, доріг тощо?», отримали наступні результати: «ні» – 60%, «так» – 36%, і лише 4% – «не знаю». “Отже, можна зробити висновок, що коли Львівська міська рада проголосувала за виділення з міського бюджету 80 млн грн, а у ЗМІ було заявлено, мовляв, нарешті Львів знайшов спосіб фінансування стадіону, львів’яни цю інформацію сприйняли спокійно, оскільки просто не зрозуміли, якими будуть наслідки і яка ціна виділення коштів з бюджету міста», – наголосив О.МАЦЕХ.

За словами волонтера ГФЛ Катерини ПРОХОРЕНКО, близько 20% перехожих просто не звернули уваги на опитування, що може свідчити про відсутність у них громадської активності або небажання її виявляти. Ще трохи більше 20% перехожих підходили до стенду з запитанням, читали його і, не давши на нього відповіді, йшли собі далі. Натомість більше половини прохожих виявили активну громадську позицію і взяли участь в опитуванні.

«При відповіді на перше запитання «ні» відповідали молоді люди, віком від 18-20 до 45 років. «Так» відповідали зазвичай чоловіки, спортивні фанати та хлопці, віком до 25 років. Друге запитання у жінок викликало репліки на кшталт «Чому саме з бюджету?», а у чоловіків «А хіба немає інвестора?», що свідчить про низький рівень інформування громадськості про події у Львові.