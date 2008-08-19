Польща готується до матчу з Україною

Вчора збірна Польщі провела два тренування перед контрольним матчем з Україною, а сьогодні, 19 серпня, польська команда прилетить до Львова, де продовжить підготовку до зустрічі, повідомляє football.ua

Список гравців, що готуються до матчу з українською збірною, має наступний вигляд:

Воротарі: Артур Боруц (Селтік, Шотландія), Лукаш Фабіанські (Арсенал, Англія);

Захисники: Павло Голанські (Стяуа, Румунія), Адам Кокошка (Емполі, Італія), Міхал Жевлаков (Олімпіакос, Греція), Марцин Ковальчик (Динамо Москва, Росія), Петро Польжак (Краковія);

Півзахисники: Маріуш Левандовські (Шахтар, Україна), Даріуш Дудка (Осер, Франція), Рафал Муравські (Лех), Яцек Кшинувек (Вольфсбург, Німеччина), Радослав Маєвські (Полонія), Якуб Блащиковські (Боруссія Д, Німеччина), Рожер Геррейро (Легія);

Нападаючі: Іренеуш Єлень (Осер, Франція), Шимон Павловські (Заглєбўє), Еусебіуш Смолярек (Расинг, Іспанія), Томаш Захорські (Горник З).

Як повідомляв УНІАН, товариський матч між збірними командами України і Польщі відбудеться у Львові на стадіоні «Україна» 20 серпня в 19.00.