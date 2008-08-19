Після реконструкції кількість місць на НСК «Олімпійський» скоротиться до 73 тис.

Після реконструкції кількість глядацьких місць на НСК «Олімпійський» скоротиться до 73 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив представник німецького архітектурного бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner, яке розробляє проект реконструкції НСК «Олімпійський», Христіан ХОФФМАНН. (До початку реконструкції трибуни НСК «Олімпійський» вміщали 83 тис. глядачів - УНІАН).

За словами Х.ХОФФМАННА, після реконструкції верхній ярус стадіону одержить нове перекриття, а нижній ярус буде повністю перебудований. «Основна вимога, яка була поставлена перед нами як архітекторами - це збереження верхнього ярусу стадіону. Тому ми ухвалили рішення сконструювати дах, що стоїть окремо від верхнього ярусу і існуючих несучих конструкцій стадіону. Виходячи з цих умов, у нас вийшло дуже легке мембранне перекриття верхнього ярусу», - зазначив він.

При цьому Х.ХОФФМАНН уточнив, що тільки трибуни знаходитимуться під дахом, а футбольне поле залишиться просто неба.

За його даними, вартість реалізації проекту реконструкції стадіону становить 300 млн. дол., а вартість проектних робіт - близько 10% від цієї суми.

«Сьогодні ми виходимо з того, що до кінця 2010 року проект має бути завершений. Після закінчення реконструкції стадіон відповідатиме найсучаснішим вимогам щодо технічного оснащення і безпеки», - додав Х.ХОФФМАНН.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня цього року Державне підприємство НСК "Олімпійський" підписало договір на виконання робіт з реконструкції стадіону з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Договір був підписаний згідно з рішенням міжвідомчої робочої групи з реконструкції НСК "Олімпійський", яка була створена відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 5 липня 2007 року, і після проведення переговорів між Міністерством України у справах сім`ї, молоді і спорту і потенційними компаніями-проектантами.

Згідно з угодою, передбачено три стадії робіт. Перша – презентація концептуального проекту впродовж 60 днів. Друга – власне робочий проект, який повинен бути поданий впродовж 180 днів (паралельно здійснюватимуться будівельні роботи). Третій етап – робоча документація (паралельно супровід будівництва до 2010 року).