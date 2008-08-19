Після реконструкції кількість місць на НСК «Олімпійський» скоротиться до 73 тис.
Німецьке архітектурне бюро GMP
Після реконструкції кількість глядацьких місць на НСК «Олімпійський» скоротиться до 73 тис.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив представник німецького архітектурного бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner, яке розробляє проект реконструкції НСК «Олімпійський», Христіан ХОФФМАНН. (До початку реконструкції трибуни НСК «Олімпійський» вміщали 83 тис. глядачів - УНІАН).
За словами Х.ХОФФМАННА, після реконструкції верхній ярус стадіону одержить нове перекриття, а нижній ярус буде повністю перебудований. «Основна вимога, яка була поставлена перед нами як архітекторами - це збереження верхнього ярусу стадіону. Тому ми ухвалили рішення сконструювати дах, що стоїть окремо від верхнього ярусу і існуючих несучих конструкцій стадіону. Виходячи з цих умов, у нас вийшло дуже легке мембранне перекриття верхнього ярусу», - зазначив він.
При цьому Х.ХОФФМАНН уточнив, що тільки трибуни знаходитимуться під дахом, а футбольне поле залишиться просто неба.
За його даними, вартість реалізації проекту реконструкції стадіону становить 300 млн. дол., а вартість проектних робіт - близько 10% від цієї суми.
«Сьогодні ми виходимо з того, що до кінця 2010 року проект має бути завершений. Після закінчення реконструкції стадіон відповідатиме найсучаснішим вимогам щодо технічного оснащення і безпеки», - додав Х.ХОФФМАНН.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня цього року Державне підприємство НСК "Олімпійський" підписало договір на виконання робіт з реконструкції стадіону з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.
Договір був підписаний згідно з рішенням міжвідомчої робочої групи з реконструкції НСК "Олімпійський", яка була створена відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 5 липня 2007 року, і після проведення переговорів між Міністерством України у справах сім`ї, молоді і спорту і потенційними компаніями-проектантами.
Згідно з угодою, передбачено три стадії робіт. Перша – презентація концептуального проекту впродовж 60 днів. Друга – власне робочий проект, який повинен бути поданий впродовж 180 днів (паралельно здійснюватимуться будівельні роботи). Третій етап – робоча документація (паралельно супровід будівництва до 2010 року).