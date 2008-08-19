Голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС наголошує, що не зраджував національним інтересам України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Г.СУРКІСА, яку він зробив у зв’язку із поширеною вчора, 18 серпня, інформацією про нібито його причетність до проекту “Вибори-2010”, який координується з Москви.

“Ще рік тому, відразу після перемоги у Кардіффі, я чітко і однозначно заявив про свої життєві пріоритети на найближчі п’ять років. В багатьох інтерв’ю на цю тему я акцентував увагу громадськості на тому, що всі без винятку працівники ФФУ на чолі зі мною є людьми аполітичними, оскільки жоден політичний проект і близько не дасть тих дивідендів, які реально принесе суспільству Євро-2012”, - сказав Г.СУРКІС.

Він також наголосив, що “відтоді не змінив своїх поглядів на політику”.

“Тому прошу не спекулювати на моєму імені і не відволікати мене від нагальних питань підготовки до проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року. А що стосується закиду про зраду національних інтересів, то це точно не про мене, бо справжньою зрадою і злочином перед нинішніми та прийдешніми поколіннями буде втрата проекту Євро-2012. Я публічно заявляв про це перед вищим керівництвом держави і можу повторити це знову”, - йдеться у заяві Г.СУРКІСА.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

«Координація проекту «Вибори-2010» покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС та Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро ТАБАЧНИК», - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.