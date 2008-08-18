НКС «Олімпійський» демонтуватиме «Київміськбуд»

Холдингова компанія «Київміськбуд» визначена генеральним підрядником з демонтажних робіг на НКС «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив в інтерв`ю журналістам віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК за результатами міжвідомчого засідання.

При цьому, за його словами, тендер з вибору генерального підрядника робіт з реконструкції НКС «Олімпійський» буде оголошений після завершення демонтажу нижнього ярусу стадіону, який буде здійснено протягом одного-півтора місяця

І.ВАСЮНИК також повідомив, що згідно з проектом реконструкції НКС «Олімпійський», розробленого німецькою компанією GMP von Gerkan, Marg und Partner, буде демонтований тільки нижній ярус стадіону.

«Це дозволяє нам сподіватися на те, що всі роботи з реконструкції НКС «Олімпійський» будуть виконані в строк – до кінця 2010 року», - додав І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ц.р. будівельна компанія ВАТ «Мостобуд» розпочала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві матчів Євро-2012.

7 серпня міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що державне підприємство НСК "Олімпійський" підписало договір на виконання робіт з реконструкції стадіону з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.