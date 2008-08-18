Знайдено імена учасників першого в Україні футбольного матчу

Свій внесок у підготовку до чемпіонату Євро-2012 зробив львівський історик Богдан ЛЮПА, який в одному з міських архівів знайшов прізвища учасників першого футбольного матчу на теренах сучасної України, що відбувся у Львові наприкінці XIX століття.

Подробиці цієї гри увійдуть до проспекту, що вийде друком напередодні майбутнього футбольного форуму, повідомляє “Спортивна газета”.

Як розповів Б.ЛЮПА, днем народження українського футболу вважається 14 липня 1894 року, коли на стадіоні у Стрийському парку зустрілися команди Львова та Кракова. Наші гравці й не підозрювали, що їхні імена увійдуть в історію - Ксенофонт ТЕОДОРОВИЧ, Северин РУДНИЦЬКИЙ, Олександр КОЗЕЛ та інші.

Перший м`яч в історії вітчизняного футболу забив 16-річний львівський студент учительської семінарії Володимир ХОМИЦЬКИЙ.

Нещодавно у Стрийському парку на честь народження українського футболу встановили пам`ятний знак. Він стане одним із пунктів відвідин уболівальників Євро-2012.