Важливою складовою підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року є реконструкція автомобільних шляхів. Зокрема, як заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, для початку будівництва доріг до Євро-2012 необхідно 5 млрд. грн гарантій, передає “Голос України”.

«У нас залишилося три роки до Євро-2012. Вартість кілометра дороги щорічно зростає на 26 відсотків. Для того, щоб не допустити зростання ціни на їх будівництво, нам потрібно побудувати 4 тис. кілометрів доріг, а для початку цього будівництва нам необхідно виділити 5 млрд. гривень гарантій. Якщо ми цього не зробимо, в найближчі три-чотири роки нам доведеться вести будівництво доріг просто з державного бюджету», -сказав В. ЮЩЕНКО.

Як стало відомо, підготовка автошляхів до Європейського чемпіонату з футболу коштуватиме Україні 90 млрд. грн. Підрахунки базуються на нинішніх цінах, тому до 2012 року сума може перевищити і стомільярдну позначку.

Крім того, за словами міністра економіки України, на даний момент роботи, передбачені галузевою програмою, фактично припинено, повідомляє Український бізнес-ресурс.