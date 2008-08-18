Скарга Платіні – безвідповідальний крок київських екологів?

Лист київських екологів до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з письмовим проханням не допустити знищення київської природи у зв`язку з розвитком інфраструктури під проведення Євро-2012 є безвідповідальним кроком.

Так вважає начальник Управління охорони навколишнього природного середовища Київської міської державної адміністрації Володимир ТРОКОЗ, повідомляє «Главред».

«Що стосується листа Мішелю ПЛАТІНІ від екологів з НЕЦУ – те це безвідповідальний крок з їх боку, - сказав В.ТРОКОЗ.

«Подивіться на Грузію – там зараз важко. Звертаються журналісти до опозиціонера – він говорить, що не коментуватиме дії влади, оскільки країні зараз важко і він повинен підтримати свою країну, не вдаючись до внутрішньої боротьби. Що ж відбувається у нас – якісь люди, не спробувавши розібратися, співробітничати з держструктурами, комплексно підійти до проблем екології столиці, пишуть ПЛАИІНІ і виставляють не тільки нас, а й себе і всю Україну в негативному світлі! Що стосується їх звинувачень - ми не знаємо жодного випадку, щоб під який-небудь проект інфраструктурного будівництва для Євро-2012 було землевідведення в зелених зонах столиці. Про це наше управління заявляє абсолютно відповідально», - підкреслив високопоставлений столичний чиновник.

Як повідомляв УНІАН, київські екологи звернулися до М.ПЛАТІНІ з проханням не допустити знищення столичної природи заради Євро-2012. Голова Національного екологічного центру України (НЕЦУ) Ігор СІРЕНКО, пояснюючи свою позицію, охарактеризував положення київських зелених зон в найближчій перспективі, як критичне.