НСК «Олімпійський» реконструюють зa графіком - дирекція

Першочергові роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» проводяться згідно з графіком.

Про це 15 серпня на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський» під головуванням Віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА повідомив керівник дирекції з будівництва та реконструкції НСК «Олімпійський» Василь ОГОРОДНІК.

Як зазначається на офіційному сайті Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, на засіданні також було вирішено ще до введення в експлуатацію передбачити у штатному розкладі НСК «Олімпійський» посаду заступника генерального директора з питань експлуатації стадіону. Це рішення прийнято з метою завчасної організації менеджменту центральної спортивної арени країни згідно технологій та правил УЄФА.

Міністерству України у справах сім`ї, молоді та спорту спільно з Федерацією футболу України було доручено сформувати кваліфікаційні вимоги та запропонувати можливі кандидатури на зазначену посаду.