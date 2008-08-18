Чи хочуть львів’яни стадіон до «Євро-2012» за гроші міського бюджету?

Сьогодні, 18 серпня, Громадський форум Львова проводить опитування жителів міста щодо будівництва стадіону до «Євро-2012». Метою заходу є визначення громадської думки львів’ян – підтримують вони чи ні будівництво цього стадіону за кошти міського бюджету Львова.

Про це повідомляє ZIK - «Західна інформаційна корпорація».

Опитування ГФЛ проводять волонтери за допомогою спеціальних електронних стендів. Проходить воно у два етапи по дві години кожен: спочатку респонденти відповідатимуть на запитання «Чи підтримуєте Ви будівництво стадіону до «Євро-2012» у Львові за кошти міського бюджету?». Друге опитування: «Чи підтримуєте Ви будівництво ще одного стадіону у Львові для двох ігор «Євро-2012» за кошти міського бюджету взамін будівництва та ремонту дитячих садочків, шкіл, доріг тощо?».

Опитування розпочалося близько 10.30 на семи дільницях.

Організатори акції обіцяють оголосити результати дослідження громадської думки вже о 15 год.