”Шахтар” - ”Металіст” – 2:2

11:39, 18 серпня 2008
Футбол 2012
0 0

Результат гри в Донецьку

Діючий чемпіон України донецький "Шахтар" вчора, програючи по ходу зустрічі з різницею в два м`ячі, звів домашній матч проти харківського "Металіста" до нічиї.

Про це повідомляє сайт європейського футболу uefa.com.

Харків`яни перші відкрили рахунок - ударом зі штрафного з 25 метрів від воріт бразилець Жажа КОЕЛЬО забив гол. На останній хвилині першого  тайму молдавський захисник "Металіста" Віталій БОРДІЯН забив другий м`яч у ворота "Шахтаря" - 2:0.

Проте гірники знайшли в собі сили змінити хід гри. Завдяки дублю БРАНДАО "Шахтар" завершив поєдинок в нічию.

Підсумкові 2:2 ускладнили турнірні позиції обох претендентів на лідерство в прем`єр-лізі. "Шахтар" зайняв 7-е місце у середині таблиці, набравши в  п`яти стартових турах лише  шість очок. А "Металіст", який до цього обіграв у Києві "Динамо"  (2:1), поступився другою позицією столичній команді - з 10-ма очками "Динамо" вийшло на друге місце в таблиці, де відстає на 5 пунктів від донецького "Металурга".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter