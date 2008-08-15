Україна пропонує китайцям взяти участь у підготовці до Євро-2012

Україна розраховує на плідну співпрацю з КНР у підготовці до ЄВРО-2012 і готова запропонувати китайській стороні низку інвестиційних проектів з будівництва транспортної, туристичної, спортивної інфраструктури тощо.

Про це у ході робочого візиту до Пекіну заявив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, повідомляє урядовий портал.

Під час зустрічі зі співголовою Міжурядової українсько-китайської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, заступником міністра торгівлі КНР Юй ГУАНЧЖОУ І.ВАСЮНИК поінформував про заходи, які проводяться в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

У свою чергу Ю.ГУАНЧЖОУ попросив, щоб при підготовці до засідання Міжурядової комісії у жовтні надали китайській стороні перелік об’єктів для будівництва та реконструкції, які входять до Державної програми підготовки до ЄВРО-2012.