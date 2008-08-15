Керівництво ”PL2012” задоволене будівництвом стадіону в Гданську

Керівництво польської спілки "PL2012", відповідальної за створення необхідної інфраструктури для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, позитивно оцінює виконання робіт із будівництва стадіону в Гданську (північний захід країни).

Про це заявив президент Спілки "PL2012" Марчін ХЕРРА після перевірки графіку виконання робіт із спорудження в місті стадіону "Балтік Арена", повідомляє Комітет громадського контролю ЧЄ-12.

М.ХЕРРА також відзначив, що про стадіон не слід думати лише в контексті двох-трьох тижнів проведення футбольного єврофоруму. За його словами, це початок реалізації стратегічного плану облаштування інфраструктури в усій країні.

Президент Спілки Бюро інвестицій Євро-2012 в Гданську (BIEG) Ришард ТРИКОСКО у цьому контексті поінформував, що найближчим часом в місті буде створено групу, яка займатиметься формуванням принципів використання потенціалу "Балтік Арени" після Євро-2012.

Керівник BIEG також звернув увагу на те, що необхідно внести зміни до закону про організацію Євро-2012 в Польщі, щоб мати змогу випустити облігації, від продажу яких залежатиме будівництво спортивної споруди в Гданську.

За інформацією Р.ТРИКОСКА, вартість облігацій становитиме орієнтовно 400 млн злотих (200 млн доларів США). Решту коштів -144 млн злотих, (72 млн доларів) організатори планують отримати від Міністерства спорту РП, а також із бюджету Гданська. Загальна вартість будівництва "Балтік Арени" оцінюється у 620-650 млн злотих (310-325 млн доларів).

Стадіон "Балтік Арена" матиме довжину 227 метрів, 194 метри ширини та 45 метрів висоти. Навколо стадіону на площі 16 тис. кв.м розташовуватимуться парки та розважальні центри. Стадіон та супутні об`єкти займатимуть 40 га території міста.