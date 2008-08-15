Куйбіда: частину коштів для ліквідації наслідків стихії візьмуть з Євро-2012

Частину коштів, необхідних для відновлення зруйнованих унаслідок повені об`єктів, буде тимчасово переорієнтовано з програм з підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА.

«Після стихії, оцінивши збитки, ми повинні визначити пріоритетність, щоб відреставрувати замки, які постраждали, або дороги», - сказав він.

Міністр упевнений, що шкоди від тимчасової переорієнтації коштів програм з підготовки до Євро-2012 не буде.

За його даними, станом на 14 серпня в Західній Україні в результаті стихії залишаються зруйнованими 947 об`єктів.

Всього ж у західних регіонах від стихії постраждало 28 тис. 954 об`єкти, з них потребують капітального ремонту 7 тис. 797 об`єктів, поточного ремонту – 20 тис. 210 об`єктів.

Міністр повідомив, що найбільш постраждала від повені Чернівецька область, де повністю зруйновано 593 об`єкти (потребують капремонту – 1793 об`єкти, поточного ремонту – 2646 об`єктів) та Івано-Франківська область, в якій повністю зруйновано 281 об`єкт (потребують капремонту – 4778 об`єктів, поточного ремонту – 10630 об`єктів). У Вінницькій області постраждали 795 об`єктів (13 – зруйновано, 327 – потребують капремонту, 455 – поточного ремонту), в Закарпатській – 1546 (27 – зруйновано, 57 – потребують капремонту, 1462 – поточного ремонту), у Львівській області - 5406 (15 об`єктів зруйновано, 566 – потребують капремонту, 4825 – поточного ремонту), в Тернопільській – 486 (18 об`єктів зруйновано, 276 – потребують капремонту, 192 – поточного ремонту).

В.КУЙБІДА зазначив, що фахівцями міністерства складено переліки всіх житлових будинків і об`єктів соціально-культурної сфери в постраждалих регіонах, переліки зведено в єдиний документ, а також складено орієнтовну вартість виконання ремонтних робіт і робіт з нового будівництва.