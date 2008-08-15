Черчесова відсторонили з поста головного тренера ”Спартака”

Наступного вечора після поразки від київського "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів УЄФА керівництво "Спартака" усунуло від роботи з командою головного тренера Станіслава ЧЕРЧЕСОВА.

Причина такого рішення – "незадовільні спортивні результати", вказано на офіційному сайті клубу.

Дев`ятого серпня "Спартак" втратив очки у домашній зустрічі з аутсайдером російської прем`єр-ліги "Хімками" (1:1), а через чотири дні на своєму полі був розгромлений найпринциповішим суперником - київським "Динамо" (1:4).

Після зустрічі з киянами С.ЧЕРЧЕСОВ заявив, що не збирається у відставку і має намір "тримати удар", але керівництво клубу вирішило інакше. Готувати команду до найближчих матчів буде помічник С.ЧЕРЧЕСОВА Сергій РОДІОНОВ.