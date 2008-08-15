У Львові розпочали будівництво стадіону до ЄВРО 2012

У Львові розпочали підготовчі роботи на місці будівництва стадіону до ЄВРО 2012 на вул. Стрийській – Кільцевій, повідомляють у Львівській міській раді.

За серпень-вересень на ділянці знімуть родючий шар землі, облаштують будівельний майданчик, встановлять тимчасове електропостачання та водопостачання, огородять територію та встановлять інформаційні щити.

Довідка УНІАН. У Львові стадіон до ЄВРО 2012 будують за 12 км від центру міста. Площа стадіону становить 3 га. Арена розрахована на 33,4 тис. місць, з них 300 – для почесних гостей на третьому рівні та 150 – для почесних гостей на четвертому рівні (так звані скайбокси). Для інвалідів передбачені спеціальні стоянки, система пандусів та спеціальні ліфти до верхніх секторів.

Розробником проекту стадіону виступило «Конструкторське бюро Альберта Віммера», яке проектувало стадіони для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2008 року в Австрії. Разом з австрійцями працювала львівська фірма «Арніка».