Наступного тижня у Львові підпишуть угоду про будівництво стадіону

Наступного тижня у Львові планують підписати угоду з генпідрядником будівництва стадіону до ЄВРО 2012, повідомляють у Львівській міській раді.

Наразі юристи міськради спільно із австрійськими колегами працюють над адаптацією угоди генпідряду до вимог українського законодавства.

Як зазначив директор департаменту ЄВРО 2012 Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ, угода повинна бути спочатку погоджена робочою групою, створеною при міській раді та затверджена депутатським корпусом.

Довідка УНІАН. Робоча група створена 4 серпня з метою контролю за належною підготовкою Львова до проведення матчів чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. До її складу увійшло 10 представників від депутатського корпусу Львівської міської ради та 4 представники від виконавчих органів