У жовтні пройдуть Дні ”Економічної та Політичної Місії Польщі в Україні”

На початку жовтня у Дніпропетровську та Донецьку відбудуться Дні "Економічної та Політичної Місії Польщі в Україні". Про їх проведення йшлося на робочій зустрічі представників Західної Торгової палати Вроцлава та Агенції Економічного Співробітництва Нижньосілезького воєводства Республіки Польща із заступником голови Дніпропетровської ОДА Маргаритою РОБЕРТС, повідомляють в облдержадміністрації .

Метою місії є зміцнення взаємовідносин та ділового співробітництва, а також продовження діалогу між представниками української та польської сторін, що беруть участь у підготовці та організації чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

"Наразі, під час підготовки до Євро-2012, перед нашими регіонами стоять однакові завдання: будівництво доріг, реконструкція аеропортів, розвиток готельної інфраструктури та багато іншого. І я впевнений: нам є чим поділитися один з одним", - підкреслив віце-президент Західної Торгової палати Вроцлава Януш РИБАК.

Польські гості також запропонували керівництву області та представникам бізнесових кіл взяти участь у Регіональному Економічному форумі Україна-Польща, що відбудеться 20 жовтня 2008 року у Вроцлаві за підсумками Економічної та Політичної Місії в Україну. Форум, сподіваються вони, дасть можливість розширити ділові контакти з польськими партнерами в рамках організації Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.