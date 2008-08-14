У Львові представлено Генеральний план підготовки до ЄВРО 2012

У Львові відбулося представлення Генерального плану підготовки міста та області до ЄВРО 2012, повідомляє офіційний портал Львівської міськради.

Він містить питання, пов’язані з підготовкою до єврофоруму стадіону, аеропорту, всіх транспортних комунікацій з підготовкою місць розташування гостей та учасників чемпіонату, розміри та місця розташування фан-зон, заходаи безпеки під час чемпіонату Європи з футболу.

Наступний етап – це доопрацювання документу Кабінетом Міністрів України та представлення його найближчим часом до штаб-квартири виконавчого комітету УЄФА.

За словами начальника головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА Степана ЛУКАШИКА, Генплан базується на тій угоді, яка була підписана між містом та УЄФА і на вимогах, які УЄФА ставить перед приймаючими містами. У плані визначено основні Фоб’єкти та об’єкти які будуть обслуговувати учасників і гостей протягом періоду їх перебування у Львові та Львівській області.

Генеральний план підсумовує річну роботу всіх структур, які відповідали та відповідають за підготовку міста та області до ЄВРО 2012. Після затвердження генерального плану виконкомом УЄФА, він має стати основним документом з підготовкт до ЄВРО 2012.

Директор департаменту Євро 2012 Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ зазначив, що генеральний план підготовки міста базується на Державній цільовій програмі, яка є програмним документом фінансування об’єктів державної та комунальної власності. Слід також відзначити, що генеральний план ляже у основу ЗУ «Про підготовку Євро 2012»

Таким чином, завершено підготовчу стадію, і зараз розпочинається стадія практичної реалізації кожного проекту, який включений до генерального плану, зазначають у Львівській міськраді.