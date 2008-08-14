37 уболівальників «Динамо» не пропустили через російський кордон до Москви

37 уболівальників «Динамо» (Київ) не пропустили через російський кордон на матч до Москви.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ – Украина», вчора 37 київських уболівальників, які прямували до Москви на футбольний матч "Динамо" (Київ) – "Спартак" (Москва), не пропустили через російський кордон на митному пункті в Нових Юрковичах.

Газета відзначає, що, провівши 10 годин в автобусі, київські "ультрас" (радикальні уболівальники - УНІАН) повернулися до Києва, де подали позов до туристичної компанії, яка організувала турне.

Зокрема, 12 серпня о 22.06 автобус з київськими "ультрас" White-Blue Hooligans – одними з найвідданіших уболівальників ФК "Динамо" (Київ), успішно подолавши український кордон, в`їхав у пункт в Нових Юрковичах. "Ультрас" прямували до Москви на футбольний матч "Спартака" - "Динамо" в автобусі, який замикав колону з українськими уболівальниками.

Пасажири останнього автобуса доволі швидко пройшли митний контроль: російські прикордонники проштампували їх міграційні карти і закордонній паспорти. Але через деякий час вони повернулися і знову зібрали документи.

"Нас промаринували з 22.06 до 7.02 в автобусі, а потім видали документи з позначками "анульовано", - розповів уболівальник Сергій БОРОДАВКО. За його словами, серед ночі прикордонники заявили пасажирам автобуса: "Ви не потрапите до Москви і до Росії в принципі".

С.БОРОДАВКО повідомив також, що "ультрас" везли з собою прапор Грузії. "Ми показали прикордонникам прапор, почали пояснювати, що хочемо підтримати грузин. Після цього прикордонники буквально озвіріли", - сказав український уболівальник.

Одержати коментар у російських прикордонників газеті вчора не вдалося.

Як повідомлялося, вчора відбувся 1-й матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Команда «Динамо" (Київ) виграла у московського «Спартака» з рахунком 4:1.