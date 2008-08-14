Сьомін: помиляться ті, хто скаже, що Спартак - слабка команда

Головний тренер київського Динамо Юрій Сьомін, після біло-синьої феєрії в Москві, заявив наступне:

"Я їхав до Росії з відчуттям великої відповідальності. Я працюю тепер в Україні і повинен був показати, що навчив чомусь своїх гравців, поставив команді гру.

Тим більше що останнім часом київське Динамо багато критикували і висловлювали сумніви в тому, що воно здатне добитися подібного результату. Зараз я задоволений, що зробив для глядачів велику справу".

На прохання оцінити московський Спартак Юрій Сьомін відповів: "Це не моя справа. Можу сказати, що помиляться ті, хто скаже, що Спартак - слабка команда. Ні, ми виграли у сильного суперника".

Football.ua