Сьомін: помиляться ті, хто скаже, що Спартак - слабка команда
12:59, 14 серпня 2008Футбол 2012
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"Ми виграли у сильного суперника"
Головний тренер київського Динамо Юрій Сьомін, після біло-синьої феєрії в Москві, заявив наступне:
"Я їхав до Росії з відчуттям великої відповідальності. Я працюю тепер в Україні і повинен був показати, що навчив чомусь своїх гравців, поставив команді гру.
Тим більше що останнім часом київське Динамо багато критикували і висловлювали сумніви в тому, що воно здатне добитися подібного результату. Зараз я задоволений, що зробив для глядачів велику справу".
На прохання оцінити московський Спартак Юрій Сьомін відповів: "Це не моя справа. Можу сказати, що помиляться ті, хто скаже, що Спартак - слабка команда. Ні, ми виграли у сильного суперника".
Football.ua
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