Ющенко привітав ФК “Динамо” та “Шахтар” з перемогами
12:22, 14 серпня 2008Футбол 2012
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Президент задоволений грою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українські футбольні клуби “Динамо” (Київ) та “Шахтар” (Донецьк) з перемогами у перших матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
В.ЮЩЕНКО висловив захоплення грою українських команд і сподівається, що вони і надалі будуть демонструвати таку гарну гру і перемоги.
Як повідомляв УНІАН, у Москві київське «Динамо» з рахунком 4:1 перемогло московський «Спартак» в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів.
А в Донецьку футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) з рахунком 2:0 переміг хорватське «Динамо» (Загреб) в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів.
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