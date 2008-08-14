Ющенко привітав ФК “Динамо” та “Шахтар” з перемогами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українські футбольні клуби “Динамо” (Київ) та “Шахтар” (Донецьк) з перемогами у перших матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКО висловив захоплення грою українських команд і сподівається, що вони і надалі будуть демонструвати таку гарну гру і перемоги.

Як повідомляв УНІАН, у Москві київське «Динамо» з рахунком 4:1 перемогло московський «Спартак» в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів.

А в Донецьку футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) з рахунком 2:0 переміг хорватське «Динамо» (Загреб) в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів.