Донецький ”Шахтар” з рахунком 2:0 переміг «Динамо» (Загреб)

Є запас голів перед "відповіддю"

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) з рахунком 2:0 переміг хорватське «Динамо» (Загреб) у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Як передає кореспондент УНІАН, рахунок у матчі на донецькому стадіоні «Шахтар» відкрили господарі поля. Вже на 3-й хвилині гри гол забив Даріо СРНА, а Родрігес да Сілва ЖАДСОН подвоїв рахунок на 31-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться 27 серпня у Києві.

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