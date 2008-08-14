«Динамо» (Київ) з рахунком 4:1 перемогло московський «Спартак»

Київське «Динамо» з рахунком 4:1 перемогло московський «Спартак» у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, рахунок у матчі на московському стадіоні «Лужники» відкрили господарі поля. Вже на 4-й хвилині гри гол забив Микита БАЖЕНОВ. Однак ще в першому таймі кияни змогли не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Спочатку на 27 хвилині Ісмаель БАНГУРА випередив голкіпера «Спартака» і забив м’яч у ворота, а на 44 хвилині Артем МІЛЕВСЬКИЙ ударом з гострого кута зробив рахунок 2:1 на користь гостей.

У другому таймі «Динамо» зміцнило свою перевагу. На початку другої половини гри І.БАНГУРА вийшов сам на сам зі Стіпе ПЛЕТИКОСОЮ і зробив рахунок 3:1, а на 84 хвилині А.МІЛЕВСЬКИЙ, також як і гвінеєць, пробив дубль, встановивши остаточний рахунок 4:1 на користь киян.

Матч-відповідь відбудеться 27 серпня у Києві.