ТРЦ “Троїцький” у Києві знесуть до жовтня

Демонтаж будівлі торговельно-розважального центру «Троїцький» перед НСК «Олімпійський» у Києві обіцяють завершити у жовтні.

Про це радіо “Київ” повідомив генеральний директор ВАТ «Київметробуд» Володимир ПЕТРЕНКО.

Він поінформував, що у ці дні над демонтажем ТРЦ «Троїцький» працюють 4 надсучасні спеціалізовані машини.

За словами В.ПЕТРЕНКА, на графік виконання запланованих робіт не можуть вплинути ні спека, ні особливості конструкції недобудови, тобто знесення завершиться в середині жовтня. Відповідні роботи ведуться і на поверхні, і знизу.

“Тому ті три місяці з початку підписання угоди, яка була, і розпорядження адміністрації ми витримаємо», - сказав В.ПЕТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, демонтаж ТРЦ “Троїцький” розпочався за наполяганням УЄФА., яке заявило про неможливість проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде забезпечено безпеку уболівальників та їх вільне пересування на площі перед стадіоном.

Демонтаж “Троїцького” почали як аварійні роботи 20 березня ц.р. Однак Міністерство регіонального розвитку та будівництва України заборонило зносити ТРЦ “Троїцький” без проектної документації, і роботи були зупинені.

1 липня ВАТ «Київметробуд» знову розпочало роботи з демонтажу «Троїцького», і тоді перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО пообіцяв, що будівлю буде знесено через 100 днів. Разом з тим, роботи знову були зупинені через відсутність документів щодо домовленостей про компенсацію забудовнику від знесення будівлі перед НСК “Олімпійський”. Після офіційного оформлення цих паперів 19 липня в Києві знову розпочалися роботи з демонтажу.

Київська міська рада виділила з міського бюджету 27 млн. грн. на демонтаж наземної частини зазначеного центру.