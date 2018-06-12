Заради Євро-2012 Україна може назавжди втратити заповідні території у Києві - екологи

Керівництво держави та влада міст-господарів прагне за будь-яку ціну зберегти міжнародний імідж і втримати право на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Досить часто в жертву цій, без сумніву, важливій для майбутнього країни меті приносять, на перший погляд, несуттєві нині речі, які, однак, в подальшому можуть мати катастрофічні наслідки, попереджають вітчизняні екологи.

Вони наголошують, що неуважне ставлення при підготовці турніру до навколишнього природного середовища у Києві може обернутися лихом, подібним до того, яке сталося сьогодні на Західній Україні внаслідок непродуманого вирубування лісів. За даними природоохоронців, у гарячковій підготовці до Євро столиця може втратити до 250 гектарів зелених насаджень.

Хоча Київська влада і заперечує наміри використати міські заповідні території та зелені зони для цілей Євро-2012, екологи заявам чиновників не надто вірять. Тому й вирішили звернутися по допомогу до закордону, безпосередньо до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ. Вони переконані, що лише його втручання може вплинути на процес підготовки до Євро та зробити його безпечнішим для столичної природи. Природоохоронці надали М.ПЛАТІНІ список природних об`єктів, які, на їхню думку, перебувають у найбільшій небезпеці.

Зокрема, за даними екологів, на території Труханового острова - найбільшої зеленої зони в центрі Києва, заплановано розміщення наметового містечка і кількатисячної фан-зони. Це не дивлячись на те, що територія острова зарезервована під оголошення її природним заповідним об`єктом та є місцем, де ростуть зникаючі рослини і проживають тварини, занесені до Червоної книги.

На території острова Муромець (Парк Дружби народів), поряд з Трухановим островом, планують розмістити ще одну фан-зону на 50 тис. чоловік. При цьому, на острові зараз знаходяться два природно-заповідні об`єкти - “Урочище “Бобровня” і заповідник “Муромець-лопуховате”. Ще одним з найбільш прикрих моментів “оновлення” Києва до ЄВРО-2012 є спорудження нового стадіону на території Національного виставкового центру, велика частина території якого є диким лісом, котрий, на жаль, не включили до створеного Національного природного парку “Голосіївський”. Тут також хочуть розмістити фан-зону на 40 тис. чоловік. А в майбутньому, між іншим, територія лісів НВЦ повинна одержати заповідний статус.

Поява на вищезазначених територіях потужних фан-зон та наметових містечок поставить під загрозу знищення природну цінність цих важливих заповідних територій. А витоптані туристами землі, вважають екологи, батьки міста просто віддадуть під забудову, попередньо висловивши жалобу за знищеною природою.

Крім цього, біля озера Вирлиця на східній околиці Києва на місці пляжу та природної зеленої зони навколо водойми планується спорудження однойменного готельно-офісного комплексу. Поблизу метро “Харківська” передбачається спорудження готелю, який зручно розташується на території чи не єдиної зеленої зони цього одного з найбільш заселених районів Києва. Не залишено без уваги й інший край міста. В урочищі Оболонь (Оболонський р-н) заплановано будівництво гольф-клубу з 5-зірковим готельним комплексом на 200 номерів. Це будівництво розміститься на заплавних лугах Дніпра на території урочища “Верблюд”, яку планується оголосити природним заповідним об`єктом і яка є частиною Дніпровського екологічного коридору.

До речі, щодо останнього. Як зазначив голова Національного екологічного центру Ігор Сіренко, дніпровські острови входять до Дніпровського екологічного коридору, яким птахи мігрують в Африку. Цей коридор має міжнародне значення, адже птахи з усієї Півночі Європи мігрують ним на Південь. І важко уявити, що станеться, якщо в Києві на цих островах знищити природну флору і фауну та забудувати їх багатоповерхівками (хіба що обладнати дахи будинків місцями для перепочинку пернатих). Європа не згадає про футбольний чемпіонат, але в наших і без того непростих взаєминах виникне додатковий камінь спотикання.

Водночас, необхідно відзначити, що нашими колегами-господарями попередніх футбольних турнірів апробовано низку проектів, які дозволяють країні не перетворитися на смітник та залишитися чистою після “відпочинку на природі” величезної кількості гостей з усіх куточків Європи. Останній, найсвіжіший приклад – Євро-2008. За словами канцлера Австрії Альфреда Гузенбауера та його швейцарського колеги Самуеля Шміда, цей чемпіонат був екологічно чистим, “зеленим” турніром. Отже, можна відшукати вдалі рішення для задоволення потреб всіх приїжджих – і команд-учасниць, і високоповажних гостей, і звичайних фанів. Але це вимагає зусиль для пошуку та прорахунку можливих варіантів. Звичайно, що столичним можновладцям краще нічого не мудрувати, а вказати пальцем на білу (тобто, зелену) пляму на карті Києва і визначити її для застосування з більшою користю, ніж просто “коридор для міграції птахів”.

Однак тут, на мою думку, є й один позитивний момент. Можна констатувати, що етап “розкачки” в нашій країні завершується і поступово підготовка Євро-2012 переходить із теоретичної площини до практичної роботи. Громадськість та фахівці в кожній галузі все більш активно беруть участь у розробці пропозицій по забезпеченню футбольного турніру за своїми напрямками – спортивна інфраструктура, безпека, медицина, екологія тощо. Це вже прикладна конкретна робота, яка наповнює практичним змістом піднесену до рівня національної ідею проведення Євро-2012 як чудового загальноєвропейского свята.

Володимир Сидоренко