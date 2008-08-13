На Львівщині стартував турнір серед потенційних гравців Євро-2012

На Львівщині у місті Моршин вчора стартував IV Міжнародний українсько-польський юнацький турнір «Генерація 2012». У змаганнях беруть участь футболісти, які за віком зможуть виступати у складі національних збірних на Євро-2012, повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

Під час турніру по 6 команд з України та Польщі представляють міста, що фігурують у спільній заявці як кандидати на проведення матчів фінального раунду чемпіонату Європи 2012 року в наших двох країнах.

Як зазначив у своєму виступі т.в.о. голови Львівської ОДА Микола Кміть, ”Генерація-2012” є одним із важливих етапів представлення україно-польської заявки у рамках проекту Євро-2012”. За його словами, подібні турніри є дуже конструктивними, оскільки вони допомагають налагодити українсько-польську співпрацю в контексті підготовки до Євро-2012.

Окрім Моршина, паралельно команди-учасники зіграють у м. Стрий. Турнір триватиме до 15 серпня, а наступного року відбудеться у Польщі.