Луческу: «Спартак» не чинитиме серйозного опору «Динамо»

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ вважає, що московський «Спартак» не зможе чинити серйозного опору київському «Динамо» в матчах третього відбіркового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ сказав на прес-конференції в Донецьку.

Не «думаю, що «Спартак», який пройшов через великі труднощі, чинитиме серйозний опір «Динамо». Кияни зараз сильніші», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Як відомо, «Спартак» і «Динамо» зіграють двічі у третьому відбірковому етапі Ліги чемпіонів УЄФА - 13 серпня в Москві і 27 серпня в Києві.