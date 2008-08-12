Михайличенко визначив склад збірної на матч з Польщею

Головний тренер збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО сьогодні оприлюднив список із 23-х гравців, які готуватимуться до контрольної гри у Львові проти Польщі, повідомив прес-аташе національної збірної України.

У порівнянні із попередніми поєдинками проти Нідерландів та Швеції, виклик до лав національної команди знову отримали голкіпер київського «Динамо» Олександр ШОВКОВСЬКИЙ та його одноклубники Артем МІЛЕВСЬКИЙ і Тарас МИХАЛИК. Натомість за межами списку опинилися гірники Рустам ХУДЖАМОВ, Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ і Олександр ГЛАДКИЙ.

Також до складу збірної України на матч 20 серпня включені:

Голкіпери: Андрій П’ЯТОВ («Шахтар»), В’ячеслав КЕРНОЗЕНКО («Дніпро»), Олександр ШОВКОВСЬКИЙ («Динамо»).

Захисники: В’ячеслав ШЕВЧУК, Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ і Олександр КУЧЕР (усі − «Шахтар»), Тарас МИХАЛИК і Андрій НЕСМАЧНИЙ (обидва − «Динамо»), Григорій ЯРМАШ («Ворскла»), Віталій МАНДЗЮК («Арсенал»), Андрій РУСОЛ («Дніпро»).

Півзахисники: Максим КАЛИНИЧЕНКО і Сергій НАЗАРЕНКО («Дніпро»), Денис ГОЛАЙДО («Таврія»), Олексій ГАЙ («Шахтар»), Анатолій ТИМОЩУК («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Євген ЛЕВЧЕНКО («Гронінген», Нідерланди), Сергій КРАВЧЕНКО («Ворскла»).

Нападники: Андрій ВОРОНІН («Ліверпуль», Англія), Андрій ШЕВЧЕНКО («Челсі» Лондон, Англія), Володимир ГОМЕНЮК («Таврія»), Євген СЕЛЕЗНЬОВ («Шахтар») і Артем МІЛЕВСЬКИЙ («Динамо»).