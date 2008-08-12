Легіонери тбіліського ”Динамо” залишили Грузію
13:59, 12 серпня 2008Футбол 2012
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Перечекають воєнні дії вдома
Німецький тренер тбіліського "Динамо" Райнер ЦОБЕЛЬ, а також шість легіонерів клубу залишили Грузію через напружену ситуацію в країні, повідомляє "Спорт-Експрес".
Після 26-годинної поїздки з пересадкою у Вірменії та Австрії, 59-річний тренер благополучно прибув до Брауншвейга (Німеччина), де збирається перечекати воєнні дії. У майбутньому Р.ЦОБЕЛЬ має намір повернутися до роботи в "Динамо", з яким у нього діє контракт до 2009 року.
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