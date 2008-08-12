Легіонери тбіліського ”Динамо” залишили Грузію

Німецький тренер тбіліського "Динамо" Райнер ЦОБЕЛЬ, а також шість легіонерів клубу залишили Грузію через напружену ситуацію в країні, повідомляє "Спорт-Експрес".

Після 26-годинної поїздки з пересадкою у Вірменії та Австрії, 59-річний тренер благополучно прибув до Брауншвейга (Німеччина), де збирається перечекати воєнні дії. У майбутньому Р.ЦОБЕЛЬ має намір повернутися до роботи в "Динамо", з яким у нього діє контракт до 2009 року.