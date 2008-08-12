Стадіон у Дніпропетровську відкриють ветерани футболу

У Дніпропетровську 14 вересня відкриється новий стадіон «Дніпро», який прийматиме матчі групового турніру Євро-2012. До чемпіонату Європи на цій арені гратиме ФК «Дніпро», а першими газон випробують ветерани футболу - гравці «Дніпра», київського «Динамо» і московського «Спартака» 80-90-х років.

Про це УНІАН повідомили в Комітеті громадського контролю ЧЄ-12.

День відкриття стадіону планується присвятити двом ювілеям - двадцять п`ятій річниці перемоги футбольної команди «Дніпро» в чемпіонаті СРСР і двадцятій річниці повторення дніпропетровським клубом свого успіху.