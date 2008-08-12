У Криму пройде чемпіонат світу серед поліцейських з міні-футболу

З 16 по 22 серпня в Криму пройде IX чемпіонат світу серед поліцейських з міні-футболу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

У спортивних поєдинках поміряються силами правоохоронці з Барбадосу, Білорусі, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Ірландії, Канади, Люксембургу, Росії, Румунії, України і Франції.

Проведення змагань заплановане на спортивній базі в районі села Поштове Бахчисарайського району автономії.

Окрім ігор, поліцейським буде запропоновано безліч екскурсій по історичних, культурних і природних визначних пам`ятках Кримського півострова.