У Криму пройде чемпіонат світу серед поліцейських з міні-футболу
10:57, 12 серпня 2008Футбол 2012
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Змагатимуться правоохоронці з 11 країн
З 16 по 22 серпня в Криму пройде IX чемпіонат світу серед поліцейських з міні-футболу.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.
У спортивних поєдинках поміряються силами правоохоронці з Барбадосу, Білорусі, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Ірландії, Канади, Люксембургу, Росії, Румунії, України і Франції.
Проведення змагань заплановане на спортивній базі в районі села Поштове Бахчисарайського району автономії.
Окрім ігор, поліцейським буде запропоновано безліч екскурсій по історичних, культурних і природних визначних пам`ятках Кримського півострова.
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