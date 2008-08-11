ФІФА вирішила перенести з Тбілісі матч Кубка УЄФА

Матч Кубка УЄФА між збірними командами "ВІТ-Джорджія" і "Аустрія" (Відень), призначений на наступний четвер, буде перенесений з Тбілісі в одну із сусідніх держав – Вірменію чи Азербайджан.

Як повідомляється на інтернет-порталі «Спорт-Експрес.Футбол» з посиланням на «Ассошіейтед Прес», через кризу, що розгортається в Грузії, ФІФА може перенести також матч відбірного турніру Чемпіонату світу 2010 року між збірними Грузії та Ірландії. Проте поки керівництво Міжнародної федерації футболу не поспішає робити висновки, чи здатна Грузія убезпечити присутніх на своїй домашній грі, призначеній на 6 вересня.

Уельська асоціація футболу найближчим часом чекає відповіді від грузинської сторони стосовно доцільності проведення товариського матчу в Свенсі 20 серпня. Футбольні структури висловлюють серйозну заклопотаність у зв`язку з конфліктом у Південній Осетії.

ФІФА в своєму офіційному повідомленні підкреслила, що пильно стежить за розвитком ситуації в Грузії, але будь-які рішення про долю поєдинку Групи 8 поки що приймати рано. Ірландська футбольна асоціація заявила, що також занепокоєна конфліктом за участю Грузії і не впевнена, що країна зможе прийняти матч. Після поєдинку з Ірландією грузинська збірна зіграє 10 вересня в Удіні з Італією, а в жовтні повинна приймати Кіпр і Болгарію.

Сьогодні ж клуб "ВІТ-Джорджія" має обрати місто, в якому зіграє домашню зустріч другого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА з "Аустрією". Матч може бути перенесений у вірменський Абовян чи в столицю Азербайджану Баку.