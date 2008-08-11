Екологи: Євро-2012 загрожує Україні

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) звернувся до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з проханням посилити контроль за дотриманням принципів УЄФА щодо збереження навколишнього середовища при підготовці до ЄВРО-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні оприлюднив на прес-конференції у Києві голова Центру Ігор СІРЕНКО.

Зокрема, екологи вважають, що ЄВРО-2012 ризикує перетворитися “з чудового загальноєвропейского свята в причину численних порушень міжнародного природоохоронного законодавства в Україні”.

Вони звертають увагу М.ПЛАТІНІ на те, що значна кількість інвестиційних проектів, пов`язаних з підготовкою чемпіонату, здійснюється з порушенням міжнародного і національного екологічного законодавства.

“У разі їх реалізації можуть бути втрачені цінні природні об`єкти, які мають не тільки регіональну або національну, але і загальноєвропейську цінність”, - зазначає І.СІРЕНКО.

Він також озвучив перелік будівництв, які приурочені у Києві до ЄВРО-2012 і в той же час порушують декілька міжнародних конвенцій. Серед названих – проекти будівництва фан-зон на островах Трухановому і Муромці, на території Національного виставкового центру, будівництво низки готельно-офісних комплексів у зелених зонах Києва та Київської області тощо.

Оприлюднену заяву Національний екологічний центр України направить М.ПЛАТІНІ.