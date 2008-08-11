”Укрдержекспертиза” схвалила проект стадіону у Львові

Філія ДП "Укрдержекспертиза" у Львівській області розглянула проектну документацію будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові та 7 серпня надала позитивний висновок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Таким чином експертна документація стадіону успішно пройшла перший етап на шляху отримання комплексного висновку Державної експертизи.

Окрім того, найближчим часом очікується отримання висновків Львівської обласної СЕС, ГУ МНС України у Львівській області, Державного управління охорони навколишнього природного середовища, ДП "Західний-експертно-технічний центр" та Теруправління Держінспекції з енергозбереження.

Як зазначив директор департаменту "Євро-2012" Львівської міськради Олег ЗАСАДНИЙ, згідно із законодавством України, комплексна експертиза проектної документації триває приблизно 30-40 днів, але у зв`язку з важливістю тематики Євро-2012 є максимальне сприяння для завершення комплексної Державної експертизи до 15 серпня.