Восени у Варшаві збереться Рада міст Євро-2012

Наступний саміт Ради міст Євро-2012 відбудеться наприкінці жовтня у Варшаві.

Про це домовилися співголови Ради - міський голова Львова Андрій САДОВИЙ і Президент Варшави Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ під час зустрічі у Варшаві, повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, сторони домовилися створити робочу групу для підготовки варшавського саміту. Львівський голова також передав для вивчення Президентові Варшави проект статуту Ради, розроблений юристами Львівської міськради.

Під час варшавського саміту планується обговорення проблем підготовки до Євро-2012 в містах, а також обмін досвідом співпраці з підлеглими організаціями, які виконують великі інфраструктурні проекти.

Президент Варшави також погодилася на пропозицію А.Садового провести найближчим часом у Варшаві презентацію інвестиційних можливостей Львова для найбільших міжнародних компаній, які мають свої представництва в польській столиці.

Довідка УНІАН. Декларація про створення Ради міст Євро-2012 була підписана 22 квітня 2008 року у Львові. До неї увійшли 12 українських та польських міст, в яких проходитимуть матчі європейської футбольної першості 2012 року.