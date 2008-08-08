Харків візьме кредит на добудову стадіону «Металіст»

Депутати Харківської обласної ради вирішили взяти кредит для реконструкції обласного спортивного комплексу «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішній сесії облради.

Виступаючи з цього питання, голова Харківської облради Василь САЛИГІН сказав, що єдиною можливістю профінансувати підготовку стадіону «Металіст» до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року є банківський кредит у розмірі 152 млн. грн.

Для погашення платежів за користування позикою в обласному бюджеті, поправки до якого були прийняті сьогодні, передбачено 10 млн. грн. Для виконання зобов’язань за кредитними договорами будуть виділятися кошти і в бюджетах 2009-2010 років.

Під заставу для отримання банківської позики сесія виділили три об’єкта: сам стадіон «Металіст», а також обласну філармонію та одне з АТП.

Довідка УНІАН. Стадіон "Металіст" побудований в 1925 році. Зараз він розрахований на 28 тис. глядачів. Після реконструкції спортивна споруда, як очікується, зможе приймати 42 тис. глядачів.