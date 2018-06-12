ФФУ: терміново необхідно готувати медичну галузь України до Євро-2012

Федерація футболу України звертає увагу влади та структур, відповідальних за підготовку і проведення в Україні Євро-2012, на необхідність всебічної підготовки сфери охорони здоров’я та медичного забезпечення до 2012 року. Поряд із питаннями будівництва спортивної інфраструктури, сучасних готелів та європейських доріг і аеропортів, це "домашнє завдання" країни має стати одним із пріоритетних, оскільки життя і здоров’я кожного учасника і гостя є надзвичайно важливим для європейських функціонерів від футболу.

Наразі ж ситуація виглядає не надто обнадійливою, особливо з огляду на останній Чемпіонат Європи з футболу, який закінчився нещодавно в Австрії та Швейцарії. Майже всі прибулі на нього спортсмени і вболівальники мали поліси медичного страхування і могли, в разі необхідності, спокійно скористатися ними для отримання необхідної медичної допомоги сучасного рівня. Але нинішня система охорони здоров’я в Україні кардинально відрізняється від аналогічних у наших західних сусідів, а про якість вітчизняного медичного обслуговування не говорить хіба що лінивий. Недарма час від часу з’являються повідомлення про відмову іноземців скористатися привітною люб’язністю українських лікарів та їхнє бажання, навіть за незначних проблем зі здоров’ям, якнайшвидше дістатися своєї країни.

Практична відсутність страхової медицини та медпослуг європейського рівня ставить під загрозу проведення в нашій державі Євро-2012, оскільки цього питання УЄФА ще не піднімало, а вітчизняна влада наразі більше опікується будівництвом стадіонів та доріг.

Одними із перших питання медичного забезпечення "Євро-2012" порушили учасники Комітету громадського контролю "ЧЄ-12", які намагалися на початку тижня зібрати за "круглим столом" представників влади, футбольної еліти України, медиків та страховиків і визначити стан підготовки вітчизняної медицини до обслуговування туристів, які вимоги до медзабезпечення висуває УЄФА, яким чином здійснюється співпраця з польськими колегами в цьому питанні і т.д. Однак повноцінного обміну думками не сталося, тому що заступники міністра охорони здоров’я та головного санітарного лікаря України, які попередньо підтвердили свою згоду на участь у заході, не прибули для відвертої розмови в присутності ЗМІ. Отож про медичні проблеми говорили представники громадськості, ФФУ та недержавної медицини.

Хоча, за словами першого віце-президента ФФУ Сергія Стороженка, влада міст, які прийматимуть матчі Євро-2012, працює над питаннями його медичного забезпечення, саме центральна влада, профільні міністерства, докладають недостатньо зусиль, тому що до цього часу не провели аналіз стану медзабезпечення минулих аналогічних футбольних чемпіонатів – світу в Німеччині та Європи в Австрії і Швейцарії. На основі таких досліджень сьогодні можна було б прогнозувати кількість тих, хто звернеться за допомогою, та імовірні діагнози і, відповідно, розвивати необхідні напрямки. С.Стороженко наголошує, що ФФУ та її спортивно-медичний комітет розуміють, що потрібно зробити і як багато це буде коштувати. Але державі потрібно вказати, куди спрямувати інвестиції, щоб вони були ефективно використані для забезпечення Євро-2012 і в подальшому успішно працювали для українців.

Зняти проблему медичного забезпечення "Євро-2012" могло б створення в нашій державі повноцінної страхової медицини, однак це видається сумнівним, оскільки парламент не зможе за той час, що залишився, сформувати необхідну законодавчу базу. І хоча експерт з медичного страхування Оксана Раєвська запевняє, що із 30 вітчизняних страхових компаній, котрі надають послуги з медичного страхування, близько 10 зможуть забезпечити всіх іноземців, це видається сумнівним, оскільки в пікові дні експерти очікують до 3 млн. іноземців в Україні. Крім того, під питанням якість послуг, що пропонуватимуться гостям чемпіонату.

Однак ситуація не є безвихідною. На думку С.Стороженка, якщо до 2012 року не можна запровадити страхову медицину по всій країні, то достатньо створити її в містах, які прийматимуть матчі "Євро", оновити лікувальні засоби та забезпечити їх необхідними медикаментами. Такий підхід підтримала і представник компанії "МедТур" Олеся Комісаренко, яка пропонує вивчити досвід Німеччини і створити в таких шести містах університетські клініки, які працюватимуть за науковим, медичним та навчальним напрямками. На її думку, співпраця з німецькими фахівцями дозволить надати гостям та учасникам чемпіонату потрібну допомогу європейського рівня і в необхідній кількості. "МедТур", за її словами, готовий організувати стажування українських лікарів у клініках Німеччини.

Отже, можемо констатувати , що позитивним є хоча б те, що про медичне забезпечення футбольного свята 2012 року почали взагалі говорити на державному рівні. Це не така не підйомна проблема, як будівництво сотень кілометрів автобанів чи десятків сучасних п’яти зіркових готелів. Однак вже настав час владі звернути увагу на питання охорони здоров’я у 2012 році, сформувати необхідну статистику і розпочати тісно взаємодіяти із зацікавленими компаніями, щоб знову не поширювалися неприємні плітки про наміри УЄФА відібрати у нас Євро-2012 і не чекати останнього попередження. І тоді впевненість першого віце-президента ФФУ Сергія Стороженка у тому, що Україна зможе гідно провести головне футбольне свято 2012 року зможе розділити кожен українець, небайдужий до майбутнього нашої держави.

Володимир Сидоренко