Друге місце у рейтингу найрезонансніших подій липня - візит Платіні

Експерти називають найрезонанснішою подією липня скандал навколо отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться в переданому УНІАН рейтингу резонансних подій України, підготовленому Комунікаційною групою PRT спільно з дослідницьким центром « Елвісті » і компанією « Моніторинг ЗМІ України ».

Більш як 100 незалежних провідних експертів із різних сфер діяльності в номінації « Політика » топ-10 найбільш резонансних подій » на перше місце поставили заяву В.ЮЩЕНКА про причетність народного депутата України Давида ЖВАНІЇ до його отруєння в 2004 році.

Друге місце рейтингу експерти віддали першому візиту до України президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ і питанню про стан готовності України до проведення Євро-2012. Далі в « політичній » десятці експерти розташували події таким чином: зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА; скликання позачергової сесії Верховної Ради України; звільнення з піратського полону членів екіпажа суховантажу Lehmann Timber; процедура розгляду парламентом України резолюції про висловлення недовір`я Кабінету міністрів Ю.ТИМОШЕНКО; візит до України Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ I; скандал навколо наміру Нацради припинити мовлення російських каналів в Україні; затвердження Кабміном Концепції нової регіональної політики; візит до України екс-прем`єра Великої Британії Тоні БЛЕРА, проведення п`ятого саміту міжнародної мережі Ялтинська європейська стратегія YES.

Незважаючи на резонанс, який мала у ЗМІ стихія в Західній Україні, експерти Рейтингу резонансних подій більшого значення надали макроекономічним питанням і тим самим поставили збитки від паводку на друге місце.

Зокрема, першу десятку подій липня в номінації « Економіка » очолює відмова Верховної Ради України прийняти в першому читанні проект змін до державного бюджету на 2008 рік, запропонований Кабінетом міністрів. На другому місці - збитки від паводку в Західній Україні. Далі з 3 по 10 місце: прийняття урядом України постанови про підвищення пенсії з 1 липня і 1 вересня; заборона Президентом В.ЮЩЕНКОМ приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств « Дніпроенерго », « Донбасенерго », « Західенерго », « Державна енергогенеруюча компанія « Центренерго »; публікація проекту постанови Кабміну про мінімальні ціни на лікеро-горілчану продукцію; пропозиція Верховної Ради звільнити сільгоспвиробників від сплати ПДВ; затвердження Кабміном проекту будівництва терміналу « D » у « Борисполі » з пропускною спроможністю 1,5 тис. пасажирів/год.; виставляння на продаж Міністерством вугільної промисловості України 120 українських шахт; порушення Антимонопольним комітетом України кримінальної справи відносно « Воля-Кабель »; домовленість « Укрзалізниці » і Російських залізниць про здійснення спільної закупівельної політики.