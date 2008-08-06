Збірна України піднялася на одну сходинку в новому рейтингу FІFА, зайнявши 28-ту позицію

В оприлюдненому сьогодні новому рейтингу FІFА збірна України з футболу піднялася на одну сходинку і зайняла 28-ту позицію.

Про це УНІАН повідомили в інформ-службі Федерації футболу України.

Як зазначається в повідомленні, попри те, що в липні більшість збірних проводили невелику кількість ігор, в першій десятці відбулося чимало змін. Зокрема, збірна Іспанії зберегла за собою перше місце, друге місце займає збірна Німеччини, яка випередила національну команду Італії.

Також Голландія та Хорватія випередили Бразилію і посідають, відповідно, четверте та п’яте місця.

Сьоме місце займає збірна Аргентини, восьме – збірна Чехії, дев’яте – збірна Португалії.

Звертає на себе увагу вибування з «десятки» французів, місце яких відтепер займають росіяни.

Повідомляється, що Збірна Хорватії - суперники України у відбірній групі до ЧС-2010 - так високо не підіймалися з 1999 року.

Стосовно решти конкурентів України у відборі до ЧС-2010, то Англія нині − 14-та (+1 у порівнянні з попереднім рейтингом), Білорусь залишилася 57-ю, Казахстан відтепер − 125-й (-1) і Андорра − 182-ма (+1). Найближчий суперник України - збірна Польщі (товариський матч відбудеться 20 серпня у Львові) - перебуває від українців лише однією сходинкою нижче, на 29-й позиції.