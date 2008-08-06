До Євро-2012 Київ одержить музей

Нове приміщення для Музею історії Києва в столиці буде споруджено до 2012 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сьогодні заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

«Музей історії Києва є яскравим прикладом прозорої та ефективної співпраці між столичною мерією та бізнесом, зацікавленим у примноженні історичної слави Києва», – сказав він.

В.ЖУРАВСЬКИЙ нагадав, що приміщення для Музею історії Києва планується побудувати на вул. Інститутській, 3, на місці недобудованого об’єкту, який наразі зноситься.

«Впродовж 22 років у самому центрі міста біля Міжнародного центру культури та мистецтв (Жовтневого палацу) на вул. Інститутській, 3 знаходиться будівля, що стоїть там, як пам’ятник безгосподарності і зневажливого ставлення попередньої влади до киян. Цей об’єкт довгий час переходив з державної в комунальну власність, з комунальної у державну. І, врешті-решт, з 2003 року цей об’єкт знаходиться у власності міста”, - зазначив представник столичної мерії.

В.ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що на об’єкті не проводилось жодних робіт, і він став непридатним до використання. За його словами, експертиза засвідчила, що реконструкції ця недобудова не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2007 р. Київська міська рада за 30 млн. 807 тис. грн. продала ТОВ “Історія міста” земельну ділянку площею 1,23 га на вул. Інститутській, 3, яка у березні цього ж року була передана в оренду цьому товариству під майбутній Музей історії Києва. В рішенні зазначено, що продаж здійснюється для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з приміщеннями громадського та торговельного призначення та паркінга.

У вересні мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким дозволив ТОВ “Історія міста” знести недобудований об’єкт на вул. Інститутській, 3 за власні кошти.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник міністра культури і туризму України Микола ЯКОВИНА заявив, що будівля по вулиці Інститутській, 3, зноситься незаконно, оскільки, згідно з Указом Президента і законом України, передана у державну власність для будівництва корпусу Національного художнього музею України.