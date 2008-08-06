«Укрзалізниця» планує до 2012 року закупити 7 електропоїздів з похилим кузовом

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» планує до 2012 року закупити 7 електропоїздів з примусовим нахилом кузова типа Pendolino.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Василь МЕЛЬНИЧУК сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, «Укрзалізниця» має намір протягом року укласти угоду з французькою компанією Alstom на виробництво дослідного зразка високошвидкісного поїзду з примусовим нахилом кузова.

За оцінками В.МЕЛЬНИЧУКА, загальна вартість 7 поїздів становитиме 1,5-2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку України розраховує одержати від інвесторів 180 млн. євро на закупівлю електропоїздів з примусовим нахилом кузова.

Нагадаємо, що за даними Мінтрансу, застосування швидкісних поїздів з примусовим нахилом кузова забезпечить значне скорочення витрат часу на поїздки (з 10-11 годин до 3-5 годин), підвищить провізні можливості залізниць, що необхідно в рамках Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, скоротить негативний вплив на екологію, зменшить потребу в інвестиціях на оновлення зношеного залізничного пасажирського рухомого складу майже на 4 млрд. грн.

Інвестиційний проект розроблений відповідно до висновку ТЕО щодо можливості впровадження на залізницях України поїздів з нахилом кузова. ТЕО розробили MBProgetti (Італія) і фірма Systra (Франція).

Раніше, ще в 2005 році, Україна оголошувала про співпрацю з концерном Alstom, зокрема, щодо придбання поїздів Pendolino.

Довідка УНІАН. Відповідно до Концепції Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки, а також Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачена закупівля впродовж 2010-2011 рр. 7 одиниць швидкісних поїздів з примусовим нахилом кузова типа Pendolino на загальну суму 180 млн. євро.

Спеціальний пересувний склад з «примусовим нахилом кузова» останнім часом широко застосовується на європейських залізницях як основний засіб підвищення швидкості при пасажирському русі. Найбільший попит мають поїзди Pendolino виробництва фірми Alstom (Франція, Італія), що здатні розвивати швидкість до 300 км/год. Представництво компанії Alstom розробило технічний опис експлуатації Pendolino в Україні, в основі якого лежать розробки по експлуатації потягів у Фінляндії. Зокрема, даний поїзд складається з 7 вагонів, має 407 місць, зокрема вагон першого класу. Швидкість руху такого поїзду становить близько 200 км/год.