Васюник: до 15 серпня буде підписано договір щодо будівництва стадіону у Львові

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК очікує, що договір між Львовом та австрійською компанією Alpine Bau щодо будівництва стадіону буде підписано до 15 серпня цього року.

Як повідомила УНІАН прес-служба віце-прем`єр-міністра, про це він заявив на прес-конференції після засідання Львівського обласного Організаційного комітету з підготовки до Євро-2012, яке відбулося 4 серпня.

За словами І.ВАСЮНИКА, завдяки Оргкомітету вдалося зняти ключову проблему – з’явилося джерело фінансування львівської спортивної арени. Міськрада на терміновому позачерговому засіданні своїм рішенням погодилася виділити 80 мільйонів гривень на будівництво стадіону. Також віце-прем’єр прогнозує, що з середини серпня, одразу після підписання угоди, розгорнеться будівельний майданчик. При цьому І.ВАСЮНИК підкреслив: “ Питання щодо ймовірних інвесторів не знято, а переведено у площину конструктивних переговорів ”.

Також урядовець зазначив, що є результати у вирішенні проблеми з ремонтом міжнародного аеропорту “ Львів ”. Йому представили проект розбудови аеропорту, були обговорені терміни його виконання, зокрема початок проектувальних робіт, проведення тендеру і можливості залучення фінансів на реконструкцію і будівництво терміналів.

Попри конкретні позитиви віце-прем’єр-міністр нагадав, що його участь у заходах і візит були пов’язані з хронічним невиконанням місцевою владою ключових зобов`язань щодо підготовки до Євро-2012. Він назвав ситуацію з підготовкою Львова не кращою з шести міст, але й не гіршою.

“ Якщо на певний період часу - а ми, зауважу, його не знаємо - УЄФА побачить за результатами свого моніторингу, що якесь місто – Київ, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ - не готове, то замість нього господарем буде одно з двох резервних: ХАРКІВ або Одеса. Цей період може наступити дуже швидко ”, - наголосив І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр-міністр України також заявив, що влада особливо пильно стежитиме за рухом бюджетних коштів. Він звернувся до силовиків та представників державної влади, щоб викорінити наявну практику “ відкатів ” та можливого хабарництва, оскільки йдеться про захід, що має важливе значення для престижу всієї держави.

“ Уряд реагуватиме на кожну публікацію і звільнятиме за зловживання ”, – запевнив віце-прем’єр-міністр.

Також урядовець взяв участь у відкритті першого інформаційного центру “ Євро-2012. Львів ”.