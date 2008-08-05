УЄФА продовжує викорінювати расизм з європейського футболу

Проект BAAP (Balkans Alps Adriatic Project) спільно з мережею FARE ("Футбол проти расизму в Європі") за підтримки УЄФА організовують два юнацькі турніри і один молодіжний табір з метою викоренити расизм з європейського футболу.

Нинішня антинаціоналістична кампанія направлена на боротьбу з расизмом на Балканах, повідомляє офіційний сайт УЄФА

Так, 2-3 серпня в сербському місті Крагуєвац під патронажем BAAP відбувся турнір, в якому взяли участь представники Сербії, Боснії, а також юнацька команда циганської общини Словаччини. У понеділок, 4 серпня, багатонаціональна символічна збірна провела товариську зустріч з жіночою командою з Крагуєваца.

Сьогодні відбудеться семінар, в ході якого учасники зможуть обмінятися своїми думками з приводу расизму і націоналізму.

У четвер в місті Сетіньє в Чорногорії за підтримки Футбольної асоціації цієї країни відкриється молодіжний табір, який працюватиме до суботи. Команди з Боснії-Герцеговини, Сербії і Чорногорії візьмуть участь у фестивалі, присвяченому боротьбі з расизмом, шовінізмом і нетерпимістю. Крім табору в Сетіньє буде організований турнір, в якому поміряються силами юнацькі команди балканських держав.

На додаток до акції BAAP і FARE опублікують інформаційний буклет, в якому провідні європейські футболісти висловлять своє негативне відношення до расизму і націоналізму на Балканах.