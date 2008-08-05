Керівництво ФК «Таврія» не прийняло відставку тренера

Kерівництво сімферопольського спортклубу «Таврія» не прийняло відставку головного тренера команди Михайла ФОМЕНКА.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба СК «Таврія».

«У мене відбулася серйозна розмова з Михайлом Івановичем, і я переконав його в необхідності продовжити роботу в «Таврії», – підкреслив почесний президент «Таврії» Сергій КУНІЦИН, слова якого цитує прес-служба.

«Так, наша команда програла два матчі чемпіонату підряд, це, звичайно, неприємно, але ми не робимо з того, що відбувся трагедії, – додав С.КУНІЦИН. - Невдачі трапляються з усіма колективами, в нашому ж випадку вони, на жаль, легко читалися: у зв`язку з участю в єврокубковому турнірі більшості хлопців вперше за кар`єру довелося грати при такому щільному графіку, і вони просто не розрахували свої сили, крім того, не могла не позначитися на результатах команди епідемія травм, яка вивела з ладу п`ятьох ключових виконавців».

За словами С.КУНІЦИНА, керівництво клубу повністю довіряє М.ФОМЕНКУ і його тренерському штабу.

Висловила підтримку М.ФОМЕНКУ і команда. «Ми хочемо працювати під керівництвом ФОМЕНКА. Те, що це не просто слова, постараємося довести своєю грою вже в найближчих матчах чемпіонату», - сказав капітан команди Володимир ГОМЕНЮК.

«Таврія» починає підготовку до поєдинку 4-го туру чемпіонату України з футболу: 10 серпня на виїзді кримчанам належить зіграти із запорізьким «Металургом».

Як повідомлялося в ЗМІ, головний тренер СК «Таврія» М.ФОМЕНКО після поразки його команди від полтавської «Ворскли» в чемпіонаті України з футболу заявив, що написав заяву про відставку і залишає команду.