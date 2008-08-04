Перший віце-президент ФФУ переконаний, що УЄФА не переноситиме Євро-2012 з України та Польщі в інші країни

Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО переконаний, УЄФА не переноситиме проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року з України та Польщі в інші країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу з питань підготовки української галузі охорони здоров’я до Євро-2012 у Києві.

“Немає ніяких сумнівів щодо того, що фінал чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройде в Україні. ”, - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Водночас, він зауважив, що УЄФА незадоволена динамікою робіт в Україні.

“Але ми такі люди, що нам потрібен час для розкачки, і цей час, схоже, вже закінчується”, - вважає перший віце-президент ФФУ.

На думку С.СТОРОЖЕНКА, роботи з підготовки до Євро-2012 в нашій державі щодня активізуються, про що свідчать, за його словами, активні роботи з реконструкції аеропортів міст, що прийматимуть матчі Євро-2012, будівництво в цих містах сучасних доріг і готелів.

“Сподіваюся, що інспектори УЄФА, які прибудуть в Україну у період із 18 по 21 серпня (для чергової перевірки підготовки до фіналу Євро-2012 - УНІАН), будуть задоволені”, - зазначив він.

Як повідомлялося, західна преса неодноразово писала, що УЄФА може відібрати в України та Польщі право на проведення Євро-2012.