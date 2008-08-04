Підготовка Львівської залізниці до Євро-2012 під загрозою?

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІИНСЬКИЙ просить уряд виділити фінансові ресурси з резервного фонду для відновлення пошкоджених ділянок Львівської залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням Й.ВІНСЬКИЙ звернувся сьогодні до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на позачерговому засіданні уряду.

«На сьогодні збитки на Львівській залізниці становлять 500 млн. грн. На жаль, цей господарюючий суб`єкт перебуває в складному фінансовому стані – за підсумками минулого року Львівська залізниця була збитковим підприємством і безперечно, що складний фінансовий стан вимагає допомоги, і тому я ще раз прошу уряд розглянути питання про виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, начальник ДП «Львівська залізниця» Михайло МОСТОВИЙ 29 липня заявив, що у підприємства немає коштів на усунення всіх наслідків повені і повне відновлення руху.

При цьому він відзначив, що Міністерство фінансів під час позачергового засідання Кабінету Міністрів 28 липня виступило проти виділення Львівській залізниці коштів на ліквідацію наслідків повені, мотивуючи це тим, що залізниця повинна впоратися за власні кошти.

«Якщо держава не виділить коштів, то нам доведеться припинити впровадження ряду програм: підготовки залізниці до Євро-2012, оновлення рухомого складу залізниці, а також заморозити виплату зарплати», - відзначив М.МОСТОВИЙ.