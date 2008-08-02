В Ізюмі з”явиться готельний комплекс з 5-зірковими номерами

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підписав угоду про партнерство і співробітництво з ТОВ "Комплекс"(генеральний директор Вячеслав МАСЛОВ).

Про це повідомляє веб-сайт Харківської ОДА.

Коментуючи підписання угоди, заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО сказав: "Цей документ підписаний з врахуванням важливого соціально-економічного і культурно-історичного значення проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року на території Харківщини, виконання Указів Президента України і рішень Кабінету Міністрів України. Угодою передбачається будівництво в м. Ізюм, на півдорозі між м. Донецьком і м. Харковом, сучасного готелю (100 номерів – чотирьохзіркових, 50 номерів - п`ятизіркових) з відповідною інфраструктурою - готельною, спортивною, футбольною. Крім того, будуть споруджені автостоянка і комплекс для обслуговування туристів і автотуристів. Все це робиться для того, щоб люди відчули комфорт і безпеку під час поїздок на матчі Євро - 2012 в Донецьку і Харкові. Будівництво готелю також поліпшить туристичну і готельну інфраструктуру Харківщини в контексті підготовки області до проведення матчів европейської першості 2012 року".

Генеральний директор ТОВ "Комплекс" підтвердив власні гарантії і відзначив, що важливість об`єкту будівництва вже оцінена фахівцями.